セオリー　theory ノースリーブトップス

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商品詳細
タートルネックで夏感のあるノースリーブを探していて、こちらを購入しました。とても可愛くて色違いで購入しましたが、ノースリーブを着用しなくなってしまったため出品いたします。色違いで黒も出品しております。目立った汚れ等ございませんが、使用感は若干ございますのでご了承のうえご購入ください。
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