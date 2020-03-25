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セオリー　theory ノースリーブトップス
商品番号 M80564769902
商品名

セオリー　theory ノースリーブトップス
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タートルネックで夏感のあるノースリーブを探していて、こちらを購入しました。とても可愛くて色違いで購入しましたが、ノースリーブを着用しなくなってしまったため出品いたします。色違いで黒も出品しております。目立った汚れ等ございませんが、使用感は若干ございますのでご了承のうえご購入ください。
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