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リバティプリント 　Gloria Flowers 半袖ブラウス　LL号
商品番号 E84305588707
商品名

リバティプリント 　Gloria Flowers 半袖ブラウス　LL号
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リバティ生地のブラウスです。裾は前後差があり,素人自宅保管ですので、ご理解頂ける方でお願い致します。画像の色は、撮影時のディスプレイ・照明・ご覧のPCの環境等により、若干の差異が生じることもございますので，ご了承ください。畳ジワがあります，ご了承ください。サイズ表記LL号着丈66--69ｃｍ身幅56ｃｍ袖丈20cm肩幅40㎝　　　　素人平置き採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。素材　棉100％
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