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- リバティプリント Gloria Flowers 半袖ブラウス LL号
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商品詳細
リバティ生地のブラウスです。裾は前後差があり,素人自宅保管ですので、ご理解頂ける方でお願い致します。画像の色は、撮影時のディスプレイ・照明・ご覧のPCの環境等により、若干の差異が生じることもございますので，ご了承ください。畳ジワがあります，ご了承ください。サイズ表記LL号着丈66--69ｃｍ身幅56ｃｍ袖丈20cm肩幅40㎝ 素人平置き採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。素材 棉100％
http://narcologia.ru/goods/Lincoln19002.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial451316.html
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