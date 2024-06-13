美品　アナイ　バルファスレースポロ　プルオーバー

■アナイバルファスレースポロ プルオーバー■商品説明【Spring\u0026SummerCollection2021】バルファスレース 程よい透け感で華やかなレース柄のカットソー。きれいめで光沢のあるニット使いもポイント。短めの着丈でコンパクトなサイズ感のポロ衿デザインのプルオーバー。メンズライクに見えがちなポロ衿のデザインを、衿を少し抜けるように設定し、適度な肌見せで女性らしい印象に仕上げています。■サイズ36■カラーミントグリーン■状態特に汚れは見当たりません使用回数は3-4回程度です柄・デザイン···レース袖丈···半袖季節感···春、夏、秋



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