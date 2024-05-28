jumpone タイダイTシャツ　ピンク48

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商品詳細
カラー···ピンクjumponeで販売されていたタイダイTシャツピンクの48サイズです。女性はオーバーサイズ、ユニセックスなので男性も着用できるサイズです。30回以上着用しており、着用機会がなくなった為自宅保管しておりました。中古品、古着にご理解いただける方はご検討ください。#jumpone#ジャンプワン
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