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jumpone タイダイTシャツ　ピンク48
商品番号 N52794327883
商品名

jumpone タイダイTシャツ　ピンク48
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンクjumponeで販売されていたタイダイTシャツピンクの48サイズです。女性はオーバーサイズ、ユニセックスなので男性も着用できるサイズです。30回以上着用しており、着用機会がなくなった為自宅保管しておりました。中古品、古着にご理解いただける方はご検討ください。#jumpone#ジャンプワン
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