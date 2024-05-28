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- 【URBAN RESARCH DOORS】ブラウス
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商品詳細
アーバンリサーチドアーズのコットンリネンタキシードブラウスです。似合わなかったので試着のみで未使用です。購入価格：10,450円カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋※自宅保管品ですので、ご理解の上ご購入お願い致します。※畳んで発送する為、多少のシワができる場合がございます。ご容赦ください。⭐︎値下げしました
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