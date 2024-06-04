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スピード発送！Michael Kors スタッズロゴTシャツ　レディス S新品
商品番号 V88310808608
商品名

スピード発送！Michael Kors スタッズロゴTシャツ　レディス S新品
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本で購入するとかなり高価なブランドが、格安です！アメリカの公式サイトにて購入致しました。新品タグ付　定価$78#アメリカで買うと格安ブランドクルーネック　スタッズロゴTシャツ色　:黒素材　コットン60%モダール40%モダール生地について。●シルクのような肌触りと光沢●水洗いが出来る●吸湿性に優れている●放湿性に優れているサイズ　USSサイズ日本サイズのMサイズくらいだと思います。着丈　約60cm身幅　約49cm発送は匿名発送のらくらくメルカリ便を予定しております。⭐︎迅速な発送を心がけております。⭐︎即購入も大歓迎です。ご質問などございましたらお気軽にコメント欄よりお問合せくださいませ。#レディストップス#マイケルコース#Michaelkors#Tシャツ#モダール#アメリカ#ロサンゼルス
http://narcologia.ru/goods/rebellion313078.html
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