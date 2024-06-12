emmy トップス　ホワイト

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商品詳細
クロップド丈がポイントのシンプルなニットベスト。＜Point＞ベーシックながらもトレンドスタイルが完成するトップス。ハイウエストのボトムスとの相性抜群◎一枚ではもちろんレイヤードスタイルも楽しめる万能アイテムです。＜Size＞FREE着丈38cm身幅37cmModel:157cm
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