新品　ＩＣＢコットンリブニット　黒　表記S

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人気ＩＣＢの新品リブニットのカットソーです。綿素材で長い季節使えます。シンプルなデザインで、幅広いコーデに活躍するアイテムです。カラー ブラックサイズ表記S着丈59ｃｍ 肩幅38ｃｍ 身幅34ｃｍ素材綿100他にも高級レディースお洋服沢山出品しています。状態の良いものだけ出品していますが、自宅保存にご理解下さい。素材···コットンカラー···ブラック袖丈···袖なし着丈···ミドル柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋