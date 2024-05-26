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新品　ＩＣＢコットンリブニット　黒　表記S
商品番号 C77564052081
商品名

新品　ＩＣＢコットンリブニット　黒　表記S
ブランド名 アイシービー
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気ＩＣＢの新品リブニットのカットソーです。綿素材で長い季節使えます。シンプルなデザインで、幅広いコーデに活躍するアイテムです。カラー　ブラックサイズ表記S着丈59ｃｍ　肩幅38ｃｍ　身幅34ｃｍ素材綿100他にも高級レディースお洋服沢山出品しています。状態の良いものだけ出品していますが、自宅保存にご理解下さい。素材···コットンカラー···ブラック袖丈···袖なし着丈···ミドル柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/insignificant233282.html
http://narcologia.ru/goods/injure462267.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement533199.html
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