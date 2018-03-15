ミズノ MIZUNO 資生堂 SHISEIDO 企業ロゴ入り 半袖速乾Tシャツ

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商品詳細
ミズノMIZUNO資生堂SHISEIDO企業ロゴ入り半袖速乾TシャツレディースLサイズの出品です。状態…未使用タグ付きになります。サイズ…Lサイズ着丈68cm身幅(脇下から)44cm袖丈(肩から)20cm肩幅28cm※平置き背面、素人採寸です。簡易包装にて発送致します。他にも多数出品致しております。同梱大歓迎です。
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