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ミズノ MIZUNO 資生堂 SHISEIDO 企業ロゴ入り 半袖速乾Tシャツ
商品番号 D39122356316
商品名

ミズノ MIZUNO 資生堂 SHISEIDO 企業ロゴ入り 半袖速乾Tシャツ
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノMIZUNO資生堂SHISEIDO企業ロゴ入り半袖速乾TシャツレディースLサイズの出品です。状態…未使用タグ付きになります。サイズ…Lサイズ着丈68cm身幅(脇下から)44cm袖丈(肩から)20cm肩幅28cm※平置き背面、素人採寸です。簡易包装にて発送致します。他にも多数出品致しております。同梱大歓迎です。
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