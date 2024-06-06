エレガント ニットワンピース スタンドカラー パーティー 着痩せ 無地 タイト

ご覧いただきありがとうございます♪❀新品・未使用♪❀送料無料♪❀フォロー割100円引き♪♪購入前にコメントにてお知らせください★*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～【商品詳細】◇カラー:画像をご参照ください◇サイズ(cm):フリーサイズ着丈:115バスト:70肩幅:32袖丈:56◇色とサイズについて※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。※撮影環境や画面解像度によっては、掲載写真と素材感・色が多少異なる場合もございます。*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～【以下必ずお読みください】❀発送前に検品をしておりますが、海外輸入品につき、まれに傷や汚れなど見られる場合があります。❀日本製のものと比べて縫製等が甘い場合がございます。ご理解の上、ご購入をお願いいたします❀折りたたんで発送いたします。畳みジワなどはご容赦ください。❀通常は１週間以内で発送いたします。（恐れ入りますが、お急ぎの方の対応は致しかねます)注意事項/プロフィールに記載しておりますので必ずご確認下さい韓国ファッションオルチャン韓国韓流 ワンピース ピスタチオグリーン セクシー パーティー ワンピース 半袖 ノースリーブ 秋 冬 ロング ひざ丈 ミニ レース キャバ嬢 ニット セーター 長袖 綺麗目系清楚系可愛い系新作インポート セレクトショップドレス 妹系レディースユニセックスオシャレ 細見え お出かけ 旅行 お姉さん 大人 カジュアル エレガント 大きめ オーバーサイズ 上品 ノーブランド可愛い服お洒落大人系このまま購入お待ちしています！



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