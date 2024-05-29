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レスポートサック×ヨンアコラボ　ショルダーバッグ美品
商品番号 M30204730243
商品名

レスポートサック×ヨンアコラボ　ショルダーバッグ美品
ブランド名 レスポートサック
特別価格 税込 2,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LeSportsac(レスポートサック）の定番であるボストンバッグ型のミニショルダーバッグ。モデルのヨンアさんとのコラボで大変人気がありました。ハンドバッグだけでなくショルダーバッグとしても使える2WAYストラップ付きなので、フェミニンにもカジュアルにも使えます。ブラックに千鳥格子柄のテープがアクセントになっており、とてもステキです。2回くらい短時間使用ですので大きな汚れ等無くとてもキレイです。当方、ショルダーは使用しておりませんのでテープで止めたままです。Size:H17xW25×D13cm【色番】U133BLACKLPHOUNDSTOOTH!*4393DELUXEMINIDUFFLE-Y【仕様】メイン開閉部：ファスナー表面：ファスナーポケットx2側面：スリットポケットx2内部：ファスナーポケットx1、スリットポケットx1ショルダー長さ：調節可（約）68~128センチお色は黒素材　ナイロン★お取引きにあたり注意事項があります。必ずプロフィールをご覧ください。
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