レスポートサック×ヨンアコラボ　ショルダーバッグ美品

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商品詳細
LeSportsac(レスポートサック）の定番であるボストンバッグ型のミニショルダーバッグ。モデルのヨンアさんとのコラボで大変人気がありました。ハンドバッグだけでなくショルダーバッグとしても使える2WAYストラップ付きなので、フェミニンにもカジュアルにも使えます。ブラックに千鳥格子柄のテープがアクセントになっており、とてもステキです。2回くらい短時間使用ですので大きな汚れ等無くとてもキレイです。当方、ショルダーは使用しておりませんのでテープで止めたままです。Size:H17xW25×D13cm【色番】U133BLACKLPHOUNDSTOOTH!*4393DELUXEMINIDUFFLE-Y【仕様】メイン開閉部：ファスナー表面：ファスナーポケットx2側面：スリットポケットx2内部：ファスナーポケットx1、スリットポケットx1ショルダー長さ：調節可（約）68~128センチお色は黒素材 ナイロン★お取引きにあたり注意事項があります。必ずプロフィールをご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/cowpox770639.html
http://narcologia.ru/goods/pompous830623.html
http://narcologia.ru/goods/mythic261035.html
新品未開封 レスポートサック ヨンア コラボ ショルダーバッグ 白 | フリマアプリ ラクマ
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レスポートサック ヨンア コラボバッグ ピンク
4953 新品 LeSportsac✖️ヨンアコラボ 2wayミニボストンバッグ-
レスポートサック ヨンア コラボバッグ ピンク | フリマアプリ ラクマ
レスポートサック ヨンア 限定 受注生産 | settannimacchineagricole.it
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