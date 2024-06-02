KAIYO クロコダイル ショルダーバッグ 黒 ゴールド

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ご覧頂きましてありがとうございます。お手数ですが最初にプロフィールをご覧ください。○アイテムKAIYOカイヨー シャイニングクロコ 2wayショルダーバッグ セカンドバッグ クラッチバッグ○サイズ タテ:約13cm ヨコ:約22.5cm マチ:約5.5cm ショルダー約112cm平置き実寸。素人採寸なので、多少の誤差はご了承下さい。○仕様内部：ポケット×3ファスナーポケット×2オープンポケット×1写真6枚目、ショルダー紐は取り外し可能○状態写真10枚目、ショルダー紐にスレがありますが、それほど目立たないかと思います。付属品はありません○カラーブラック○素材レザー クロコ○購入元ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイトその他ネット購入の不要品など○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。