ルージュヴィフ ラクレRouge vifベルト付きストライプブラウストップス

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◼︎ブランド ルージュヴィフ◼︎サイズ表記 身幅 約49cm 着丈 約51cm◼︎色 白地にネイビーストライプ◼︎素材 綿◼︎定価 27500円◼︎状態 目立った傷や汚れなし◼︎商品説明数年前に購入したルージュヴィフのブラウスです。ウエストのベルトリボンは取り外し不可です。長袖より少し短く、手首が見える長さの袖丈です。イタリア製の生地を使った、高級感のあるブラウス。生成りベースにネイビーのストライプを施したストライプは、ワークアイテムのようなアイテムと相性が抜群。肩から背中は一枚の生地で構成されていて、自然に後ろに抜けるようなデザインとなっています。ベルトでウエストマークすれば、スタイルアップも期待出来ます。ハイライズのボトムなどとあわせて着こなすのがおしゃれです。✔️発送方法はらくらくメルカリ便⇆ゆうゆうメルカリ便 その日の状況よって変更の場合がございます。