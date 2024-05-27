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ルージュヴィフ ラクレRouge vifベルト付きストライプブラウストップス
商品番号 F83581695631
商品名

ルージュヴィフ ラクレRouge vifベルト付きストライプブラウストップス
ブランド名 ルージュヴィフラクレ
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◼︎ブランド　ルージュヴィフ◼︎サイズ表記　身幅　約49cm　着丈　約51cm◼︎色　白地にネイビーストライプ◼︎素材　綿◼︎定価　27500円◼︎状態　目立った傷や汚れなし◼︎商品説明数年前に購入したルージュヴィフのブラウスです。ウエストのベルトリボンは取り外し不可です。長袖より少し短く、手首が見える長さの袖丈です。イタリア製の生地を使った、高級感のあるブラウス。生成りベースにネイビーのストライプを施したストライプは、ワークアイテムのようなアイテムと相性が抜群。肩から背中は一枚の生地で構成されていて、自然に後ろに抜けるようなデザインとなっています。ベルトでウエストマークすれば、スタイルアップも期待出来ます。ハイライズのボトムなどとあわせて着こなすのがおしゃれです。✔️発送方法はらくらくメルカリ便⇆ゆうゆうメルカリ便　その日の状況よって変更の場合がございます。
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