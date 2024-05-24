jouetie チャイナシャツ/カンフーシャツ

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2年ほど前に8,800円で購入後、数回着用気になる汚れ等ありませんが、小さな毛玉など多少の使用感が見られます。薔薇の刺繍が特徴的なチャイナシャツです。カラー···ホワイト,アイボリー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋自宅で素人保管です。傷や汚れの見落としがある可能性もございます。予め金額を低めに設定しておりますので、ご了承ください。送料の関係で圧縮して梱包するため、画像よりシワが目立つ場合がございます。梱包や発送に希望がある方は、コメントやメッセージお願いいたします。