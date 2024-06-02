フィットモア　Fit more フリルブラウス

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フィットモアのフリルブラウス1回着用 ホームクリーニング済み似合わなかった為出品します^_^人気商品の為今は在庫切れみたいです。定価¥5990また素人保管、中古である事をご理解頂ける方、どうぞよろしくお願い致します。※お値引きなど交渉中でも即購入された方をメルカリのシステム状、優先させていただいております。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏