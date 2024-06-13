バーンヤードストームノーカラープルオーバーブラウス

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バーンヤードストームのプルオーバーブラウスです。一昨年くらいに購入し、一度、短時間着用後クリーニングして保管していました。特に目立つキズや汚れはないかと思います。シンプルですが、前後の身頃の長さの違いや、袖口など、アレンジして着やすくこれからの季節におすすめです。着丈6568肩幅6060.5胸囲100104袖丈4445.5素材 表地:ポリエステル65%毛17%レーヨン14%ポリウレタン4%テープ:ポリエステル100%別布:ポリエステル100%カラー キャメル一度人の手に渡ったものです。細かなことが気になられる方は購入をご遠慮ください。