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バーンヤードストームノーカラープルオーバーブラウス
商品番号 K48464793543
商品名

バーンヤードストームノーカラープルオーバーブラウス
ブランド名 バンヤードストーム
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーンヤードストームのプルオーバーブラウスです。一昨年くらいに購入し、一度、短時間着用後クリーニングして保管していました。特に目立つキズや汚れはないかと思います。シンプルですが、前後の身頃の長さの違いや、袖口など、アレンジして着やすくこれからの季節におすすめです。着丈6568肩幅6060.5胸囲100104袖丈4445.5素材　表地:ポリエステル65%毛17%レーヨン14%ポリウレタン4%テープ:ポリエステル100%別布:ポリエステル100%カラー　キャメル一度人の手に渡ったものです。細かなことが気になられる方は購入をご遠慮ください。
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