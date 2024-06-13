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【Raffaello】レディース　シャツ　長袖
商品番号 K83015599688
商品名

【Raffaello】レディース　シャツ　長袖
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧下さりありがとうございます。Raffaelloのレディースのシャツです。透け感のあるストライプ柄です。肩パッドがついています。ラファエロ袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン(綿)100%平置き採寸着丈…72cm身幅…52cm肩幅…49cm袖丈…56cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。サイズ表記がないので、素人の判断にはなりますがM〜Lサイズくらいだと思います。汚れなどは見受けられませんが、素人検品の素人保管品になります。あくまで中古品としてご理解の上ご検討お願いしますm(__)m気軽にコメントしてくださいね。よろしくお願いいたします。【管理ID:20230616】
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