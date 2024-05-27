ジャスグリッティー　配色プリーツワンピース　ベルト　美香さんコラボ　サイズM

着用していませんが、タグが付いてないため未使用に近い状態にしています。JUSGLITTYジャスグリッティー配色プリーツニットワンピースニットワンピース切替プリーツストライプフレアベルト付美人百花無地トップスと端正なプリーツスカートを合わせたニットドッキングワンピースです。デコルテやうなじを美しく映し出すワイドネックが、女性らしさを引き立てるポイントウエストマークのベルト付きで、トップスIN風のクラシックレディな美スタイルに決まります。忙しい朝にもコーデ不要でスタイルが決まる1枚は、ワードローブに必携です。秋の季節には1枚で、寒い冬の季節にはジャケット、コートなどを羽織ると可愛いです。サイズ 2（M相当）肩幅 38cm身幅 35cm着丈 105cm身幅 52.5cm素人の自宅保管ということをご了承いただける方、よろしくお願い致します。



【美品】ジャスグリッティー 配色プリーツワンピース 美香さんコラボ サイズM



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