K18 WG ダイヤモンド　ペンダント付き　ネックレス　18金

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K18ホワイトゴールド ダイヤ ペンダント付き ネックレス 花 クリーニング済み 18金本物ネックレス全長:約40cm重量:2.5gペンダントトップ:縦約38mm横（花部）10.2mmネックレスチェーン幅:約0.8mmダイヤ:D0.30ct18金ホワイトゴールド ダイヤモンド ペンダント付き ネックレスです。ダイヤの取れ、欠けなども無く全体的に綺麗です。ペンダントトップとネックレスは取り外しが可能です。付属品は無く本体のみとなります。クリーニング済みです。購入ご希望の方は即購入して頂いて大丈夫です。らくらくメルカリ便送料無料にてお送りします。よろしくお願い致します。材質···K18(18金)装飾···ダイヤモンド