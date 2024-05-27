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K18 WG ダイヤモンド　ペンダント付き　ネックレス　18金
商品番号 B34579178931
商品名

K18 WG ダイヤモンド　ペンダント付き　ネックレス　18金
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 13,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K18ホワイトゴールド　ダイヤ　ペンダント付き　ネックレス　花　クリーニング済み　18金本物ネックレス全長:約40cm重量:2.5gペンダントトップ:縦約38mm横（花部）10.2mmネックレスチェーン幅:約0.8mmダイヤ:D0.30ct18金ホワイトゴールド　ダイヤモンド　ペンダント付き　ネックレスです。ダイヤの取れ、欠けなども無く全体的に綺麗です。ペンダントトップとネックレスは取り外しが可能です。付属品は無く本体のみとなります。クリーニング済みです。購入ご希望の方は即購入して頂いて大丈夫です。らくらくメルカリ便送料無料にてお送りします。よろしくお願い致します。材質···K18(18金)装飾···ダイヤモンド
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