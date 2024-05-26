Ray Cassin ドットフロッキー切り替えワンピース

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切り替えデザインで一枚でも決まるワンピース。胸元部分はドットのフロッキー素材で透け感があり、抜け感のある印象に。袖口はキャンディスリーブでほどよい甘さもプラス。袖口も華やかな印象で着られます。脇ファスナーなので、体にフィットしつつも着脱は楽ちんな仕様◎▼サイズ感後ろ部分にシャーリングが寄っているので、体にフィットしたシルエットに。※生地寄りの画像が実際の色味と近いものとなります。※ご覧のモニター環境や撮影環境により実際のカラーと異なる場合がございますので画像をご参照の上、ご了承頂けますようお願い致します。▼model栗原彩[身長159cm/着用サイズFREE]▼modelSTAFF[身長157cm/着用サイズFREE]ウエスト62cm/ヒップ87cm/肩幅39cm/骨格ウェーブ▼detail・伸縮性：ややあり・透け感：ドットデザイン部分あり・裏地：あり・光沢感：あり・生地の厚み：薄い・ウエストゴム：後ろのみあり原産国中国商品素材表地：ポリエステル95%、ポリウレタン5%、裏地：ポリエステル100%、別布：ポリエステル100%サイズFREEカラークロ、ブルー品番137613750アイテムサイズサイズ：F着丈：122cm 身幅：前44㎝後53㎝ ウエスト：70㎝-77㎝ ヒッ