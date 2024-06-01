Dior ストール　新品未使用

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商品詳細
Diorディオールのストールです。カラー…ネイビーサイズ…180cm×61cm(素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦くださいm(__)m)付属品…なし※こちらは並行輸入品となります。国内と仕様が異なる場合があります。ご納得の上でのご購入をお願い致します。※複数枚のご購入でお値引き可です。
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