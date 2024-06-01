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クロエ　折り財布
商品番号 V63329399613
商品名

クロエ　折り財布
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 5,669 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロエのスモールトリフォールドのお財布です。色はピンクグレージュです。小銭入れに薄い使用汚れがありますがそのほかには特に汚れ等なくまだまだ使っていただけると思います！
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