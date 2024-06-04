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希少✨ ロエベ アナグラム ロゴ ハーフムーン ショルダーバッグ ナッパレザー
商品番号 T37069783261
商品名

希少✨ ロエベ アナグラム ロゴ ハーフムーン ショルダーバッグ ナッパレザー
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#かれんのバッグルーム○アイテムLOEWEロエベショルダーバッグ　ワンショルダーアナグラムハーフムーン　半月型ナッパレザー　本革　アイボリーシルバー金具　ロゴ金具　ロゴ刻印　裏地総柄保存袋付き○サイズタテ23.5cmヨコ40cmマチ11cmショルダー36cm平置き実寸着画はお断りいたします○仕様ファスナーポケットオープンポケット×2○状態外部ヴィンテージ品により多少使用感あり。内部美品　まだまだお使いいただけます。○付属品保存袋○カラー黄色イエロー○素材ナッパレザー　金具シルバー○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○注意事項こちらはあくまで中古品でございます。新品のクオリティをお求めの方はご遠慮くださいませ。また、写真と実物で多少の色味の違いや見えない傷などがある場合もございます。ご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。060300440043
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