ブルーレーベル クレストブリッジ ダンガリーサマードレス　デニム

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数多くの商品の中からご覧頂きありがとうございます(o^^o)★アイテムBLUELABELCRESTBRIDGEブルーレーベルクレストブリッジダンガリーサマードレス ティアード近年モデル デニム 赤チェック撮影用の小物類はつきませんのでご了承ください。★サイズサイズ38（M相当）肩幅約34.5cm身幅約44cm着丈約104cm袖丈約9cm平置き実寸。着画はお断りいたします。★状態目立った汚れやダメージ等はなくまだまだお使いただける綺麗なお品です。あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮下さい。★カラーインディゴブルー青赤★素材ポリエステル★配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。#つきのお洋服他にも多数出品していますので、ご覧いただけたら嬉しいです☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆管理番号 B906523