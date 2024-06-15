2022AW コムコム チャイナワンピース

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COMMEdesGARCONSCOMMEdesGARCONSコムデギャルソンコムデギャルソン2022AW直営店で購入エステルサテンの生地が贅沢に使われたワンピースです。切替えの位置が高くふんわりとしたシルエット。スナップを留めずラフに着ても雰囲気があります。内側に結ぶ紐が2ヶ所あります。(5枚目)前開きなのでコートとしても使えます。着丈：約110㎝＊素人採寸ですので目安として下さい。3回程着用。大切に扱っていますので、傷や汚れはなく美品です。季節感···春、秋、冬