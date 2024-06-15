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アンティカ 人気完売品 レトロ柄 チュニックシャツ
商品番号 O66035980147
商品名

アンティカ 人気完売品 レトロ柄 チュニックシャツ
ブランド名 アンティカ
特別価格 税込 1,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ニーナアンティカエスニック柄×こなれシルエット。「レトロな雰囲気が魅力。」エスニック柄を大人っぽく身に纏って。丈感と配色で、一枚着れば即大人可愛いが作れちゃいます。≪DETAIL≫・小さめの襟が大人可愛い印象。・両サイドに入ったスリットで抜け感を演出。・両胸のポケットが気張りすぎないお洒落感。・前後差のある丈感がすっきり細見え叶える。≪FABRIC≫・さらりと滑らかな手触り。・上質で高級感のある生地がエスニック柄を惹きたてる。・ポリエステル100％の取り扱いやすい生地だからお手入れ楽ちん♪・丁度良い薄手の涼し気な生地感。≪COLOR≫ダークグリーンの　1色展開！≪SIZE≫フリーサイズ！
http://narcologia.ru/goods/cotton648361.html
http://narcologia.ru/goods/tenet998463.html
http://narcologia.ru/goods/message599927.html
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