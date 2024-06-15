アンティカ 人気完売品 レトロ柄 チュニックシャツ

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antiqua（アンティカ）の「レトロ柄シャツ（シャツ/ブラウス）」 - WEAR

#ニーナアンティカエスニック柄×こなれシルエット。「レトロな雰囲気が魅力。」エスニック柄を大人っぽく身に纏って。丈感と配色で、一枚着れば即大人可愛いが作れちゃいます。≪DETAIL≫・小さめの襟が大人可愛い印象。・両サイドに入ったスリットで抜け感を演出。・両胸のポケットが気張りすぎないお洒落感。・前後差のある丈感がすっきり細見え叶える。≪FABRIC≫・さらりと滑らかな手触り。・上質で高級感のある生地がエスニック柄を惹きたてる。・ポリエステル100％の取り扱いやすい生地だからお手入れ楽ちん♪・丁度良い薄手の涼し気な生地感。≪COLOR≫ダークグリーンの 1色展開！≪SIZE≫フリーサイズ！