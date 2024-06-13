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- Girlsh 2023 ノベルティＴシャツ 新品未使用
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商品詳細
人気ブランドgirlshのノベルティＴシャツ2023.10月の名古屋ポップアップにて頂いたものです。新品未使用ですが、袋から１度出して状態を確認しております。その際1箇所汚れがありました。その点をご了承いただける方のみご購入下さい。柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬
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