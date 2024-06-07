レトルト　200万人記念　レトクマツインズビックTシャツ

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商品購入後、使用せずに暗所にて保管しておりました。初期不良等ございましてもこちらでは責任負いかねますのでご了承ください。レトルトさん200万人記念のグッズです。大切にするあまり着用できないため、ファンの方に届けばと思い出品させていただきます。折りたたんで発送させて頂きます。ご質問等、お気軽にお声掛けください。