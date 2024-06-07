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品川女子学院　夏用ポロシャツ
商品番号 W77737079636
商品名

品川女子学院　夏用ポロシャツ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 7,105 円
在庫状況 あり

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商品詳細

品川女子学院の夏用ポロシャツです。家にて保管しておりましたが使用しないためお譲りいたします。写真２枚目は袖のロゴです。何かございましたらお気軽にコメントにてお声掛けください。ご購入の際はプロフィールをお読みください。#品川女子学院#ポロシャツ
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