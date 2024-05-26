ヨーコチャン コクーン Vネック バルーンドレス ワンピース ウール ピンク

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値下げ交渉大歓迎！フォロー割・セット割あり！【商品説明】●商品名YOKOCHANヨーコチャンコクーンVネックバルーンドレスワンピースウールピンクベージュ●サイズ38着丈 約84cm、身幅 約33cm、肩幅 約36cm、ウエスト 約71cm、袖丈 約103cm（素人採寸です。）●状態目立った汚れもなく、美品です。（写真でご確認ください）※その他の状態については、写真でご確認ください。【その他】●真贋の正規品を取り扱う、ブランドショップで購入いたしました。●多少のお値下げは受け付けますので、具体的な金額をご提示ください。●素人検品のため、商品の状態については写真等で判断をお願いいたします。また、中古品にご理解のある方のみ、ご検討をお願いいたします。●プロフィールをご一読ください。 また、フォロー割もございますので是非ご活用ください。4カラー···ピンク柄・デザイン···無地袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬