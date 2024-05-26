★【COOCO】　ヒネリカブセレザーショルダーバッグ 斜めがけ ポシェット

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます人気の牛革シリーズの新作、ひねり金具の付いたフラップ仕様のショルダーバッグ！レトロシックなフォルムのショルダーバッグは、飽きのこないデザイン。クラシックムード漂うシンプルなデザインは、どんなスタイルにも馴染むのが魅力。オールシーズンコーディネートできて、カジュアルからエレガントまで、幅広い着こなしにピッタリ！コンパクトサイズで持ち運びしやすく、マチ幅があり、財布/スマホ/イヤホンなど見た目以上の収納できます。内側にファスナーポケット付きなのでカギなどの収納にも◎色違いではありますが使い勝手をイメージ頂くための画像を添付しております。幅18cm/高さ15cm/まち8cm/ショルダー長さ126cm口開きサイズ：21cmショルダー長さ：126cm重量：約330g22531-11301少しでも興味を持たれた方は、まずはコメント願います。
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