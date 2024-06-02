美品 アラログかごバック/ハンドル黒皮/バックカバーの３点セット

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《商品内容》アラログかごバック、ハンドル黒皮、バックカバーの３点セットバックカバーはハンドメイド商品なので細かな縫製等はご了承下さい。《色・サイズ》W235D200H310/mm＊神経質な方はおススメ出来かねます。多少の汚れキズ等はご了承くださいませ。＊返品・返金は出来ませんので宜しくお願い致します。