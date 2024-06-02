新品未使用□CHANEL シャネル□CC ココマーク フリル リストバンド ...

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シャネルのリストバンドです。箱付き正規品。こちらのお色は日本未発売だったと思います。とてもレアなお色です。色：ネイビー雑誌で梨花さんが付けてたのを見てとても可愛いかったので購入しました。新品ですが、パイル地なので毛羽立ち感は元々の仕様です。未使用のまま箱に入れて保管しておりました。個人保管品につき、気になる方はご遠慮下さい。よろしくお願い致します。---------------------------------------------・出品は画像のお品が全てです。・お品物の状態は画像でご確認の上、ご検討お願いします。・経年劣化及び製造工程からあるような初期キズ等のクレームはご容赦ください。・使用感は詳細に記載しておりますが素人検品です。・新品、USED共に個人保管品につき神経質な方のご購入はお控えください。・送料込みの為、出来るだけコンパクトに発送させて頂いております。・トラブル防止の為、気になる点がございましたらお気軽にご質問ください。