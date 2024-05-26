K18 パール あこや真珠 ペンダント ネックレス 8.4mm ６月誕生石

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商品詳細
K18イエローゴールド パール あこや真珠 ネックレス ジュエリー６月誕生石→#ZIPANGジュエリーの一覧はこちら→#ZIPANGパールジュエリーの一覧はこちら→#ZIPANG一粒石シンプルジュエリーの一覧はこちら◆材質K18イエローゴールドあこや真珠：8.4mm◆ペンダントサイズ約0.9ｇ 縦：約11.4mm × 横：約8.4mm◆ネックレス約1.2ｇ K18 45cm スライドアジャスター付きチェーンチェーンは、スライド式で長さの調整が可能ですので、お好みの長さに合わせて身に着けていただけます。◆付属品ネックレスケースご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は、新品になります。ご購入の前に必ずプロフィールを必ずお読みください。配送時には、ケースに入れて厳重に梱包してお送りいたします。ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。他にもジュエリーを出品しています。こちらから画面を開いて、新しい順に検索条件を変更してご覧ください。→#ZIPANGジュエリーの一覧はこちらZIPANG＊5060#ジュエリー#ネックレス#ペンダント#イエローゴールド#パール
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