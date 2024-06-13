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ROSSO タートルネック ニット ワンピース 36 ベージュ
商品番号 X52971229328
商品名

ROSSO タートルネック ニット ワンピース 36 ベージュ
ブランド名 アーバンリサーチロッソ
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROSSOのタートルネックニットワンピースです。ざっくりと程良いボリューム感でリラックス感が漂う、タートルネックニットワンピースです。軽くて暖かく、適度に厚みがありふんわりとした素材感が立体的なシルエットです。お色は柔らかいニュアンスカラーのベージュ。パンツやニットレギンスをレイヤードしたスタイリングはもちろん、プリーツスカートを裾から覗かせると、よりこなれた雰囲気で着こなして頂けます。【サイズ】　36　肩幅　約55cm　身幅　約56cm　袖丈　約42cm　着丈　約94cm【カラー】　ベージュ【素　材】　アクリル　70%　ポリエステル　26%　ポリウレタン　4%【状　態】　汚れやダメージは見当たりません。　まだまだ素敵に着ていただけますが中古品になりますので、神経質な方はご遠慮ください。【定　価】　14,080円即購入OKです。気になることがありましたら、お気軽にコメントください。小さく折りたたんでの発送になります。畳ジワができることがありますが、ご了承ください。袖丈...長袖
http://narcologia.ru/goods/sci-fi876847.html
http://narcologia.ru/goods/conception469457.html
http://narcologia.ru/goods/waveform610417.html
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