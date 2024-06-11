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セーラームーン　コスモス　Tシャツ スターライツ
商品番号 X38264687902
商品名

セーラームーン　コスモス　Tシャツ スターライツ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

台湾限定品です。即購入オーケー⭕️ですが、次回発送予定は9月15日です。もし大丈夫でしたら、このまま購入で大丈夫です。サイズはMです。身丈約69・身幅約50・肩幅約49・袖丈約21cmお届け予定日は遅れたりすることもありますので、お急ぎの場合は購入を抑えください。ご購入後のキャンセルはご遠慮ください。素人管理のため気になる方は購入をお控えください。
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