セーラームーン　コスモス　Tシャツ スターライツ

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商品詳細
台湾限定品です。即購入オーケー⭕️ですが、次回発送予定は9月15日です。もし大丈夫でしたら、このまま購入で大丈夫です。サイズはMです。身丈約69・身幅約50・肩幅約49・袖丈約21cmお届け予定日は遅れたりすることもありますので、お急ぎの場合は購入を抑えください。ご購入後のキャンセルはご遠慮ください。素人管理のため気になる方は購入をお控えください。
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