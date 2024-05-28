セーブル　ロングマフラー　セーブルヤーン（編み）　茶　18662120

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。大手質店主催の古物商限定市場からの購入品（採寸）サイズ：横約26cm（中央部）×縦約166cm素材：セーブル（付属品）なし（コンディション）総合：B網目部に隙間がある箇所があります。若干の汚れが見られます。※保存臭があります。□■□ご注意□■□実際の商品と変化のないよう撮影時に心がけてはいますが、モニター環境等により実物と色味が異なる様に見えることがありますのでご了承ください。特に素材により出にくい色味があります。
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http://narcologia.ru/goods/recycling249214.html
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