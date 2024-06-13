大粒11～13mm 淡水パール ネックレス

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商品詳細
大粒の淡水パールネックレスです。未使用、自宅保管品です。ケースなどはございません。サイズ約11~13mmくらいです。長さ約43.5cmくらいです。（金具部分含む）金具の素材は不明です。もともとの傷や凹みなどございます。自然のものですのでご了承くださいませ。＊＊＊＊＊撮影条件により実物と写真やお客様のモニターの特性により、画像の色が実際のものと多少異なって見える場合がございます。ご承知おきくださいませ。＊＊＊＊＊レターパックでの発送となりますので、お値下げはご遠慮いただき、ご理解いただける方のみ、ご購入をお願いいたします。＊＊＊＊＊他でも出品しておりますので、ご購入の前にはコメントにて、在庫確認をお願いいたします。#淡水パール#ネックレス#大粒#大珠
http://narcologia.ru/goods/browse810691.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic60237.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle590825.html
淡水パールネックレス 大粒 ホワイト セミラウンド 11-14ｍｍ ...
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［約11.0mm］大粒 バロックパール ネックレス / 淡水パール pe-111 | coharu pearl
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淡水パールネックレス セミラウンド ホワイト 大粒10ｍｍ シルバー925 ...
淡水パールネックレス 大粒 ホワイト セミラウンド 11-14ｍｍ ...
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