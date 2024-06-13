VERSACEヴェルサーチ 秋冬新作 レディーストート バッグ S

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✴︎VERSACE✴︎2023秋冬 新作ヴェルサーチラメドゥーサスモールキャンバストートバッグSサイズBLACKレディース VERSACE10058611A030951B00Vバーコード8056204155550✴︎シグニチャーカード付き（写真あり） 番号等をご確認下さい✴︎専用布袋付き/お写真ありヴェルサーチトートバッグショルダーバッグラメドゥーサSサイズブラックレディースVERSACE10058611A030951B00VSMALLTOTEBLACK✴︎お写真の最後までご覧下さい（サイズ感がわかると思います） ★★★ご注意★★★あらためて状態を細かくチェックした所、バッグの裏側（メドゥーサの顔が付いていない側）の左下部分に、ほこりと思える白っぽい部分がありました。1.5ミリ程です。拡大鏡で見た所、ほこりではなく布の織りの変色又は製作時に付いたものかも知れせん。写真のラストに画像を掲載しました。気になる方は購入をお控えください→大幅値引きさせて頂きます。※販売価格（正規代理店）¥184,800税金および関税込み※購入価格¥164,472（割引、税込）2023年9月24日に東京都正規代理店にて購入。後日、大きいサイズの方を購入した為スモールサイズは使う機会がなく、出品させて頂きます。キャンバス地から丹念に作り上げた、レザー製トップハンドル付きのトートバッグ。同系色のメドゥーサプレートと、立体的なロゴレタリングが特徴。収納力に優れた内部には、大きなジッパーポケットと、プロテクターストラップ付き。VERSACEヴェルサーチブラックNeroVersacecanvas'lamedusa'smalltotebagトートバッグレディース秋冬2023・横幅 約30cm・高さ 約25cm・マチ 約12cm（バッグ中）・ハンドル長さ 13cm（持ち手高さ）・ショルダー長さ 96cm（取り外し可能）（長さ85cm〜105cm調整可能）・重量：約970g・内部ファスナーポケット2つ☆新品の梱包材を使用し、出来る限りの感染症対策をさせて頂きます。素材···綿(キャンバス/帆布)カラー···ブラック