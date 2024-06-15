極美品♡クリスチャンディオール レディディオール カナージュ ラウンド 長財布



極美品♡クリスチャンディオール レディディオール カナージュ ...



⭐️Dior レディディオール カナージュ 長財布 ラウンドファスナー ...



⭐️Dior レディディオール カナージュ 長財布 ラウンドファスナー ...



極美品♡クリスチャンディオール レディディオール カナージュ ...



美品 Christian Dior クリスチャンディオール 長財布 カナージュ-



極美品♡クリスチャンディオール レディディオール カナージュ ...



Christian Dior - ⭐️ 極美品 ディオール ロゴ ラウンドファスナー 長 ...



即購入歓迎 Dior レディディオール カナージュ 長財布-



Christian Dior - ⭐️ 極美品 ディオール ロゴ ラウンドファスナー 長 ...



Christian Dior - ⭐️ 極美品 ディオール ロゴ ラウンドファスナー 長 ...



⭐️Dior レディディオール カナージュ 長財布 ラウンドファスナー ...



クリスチャンディオール カナージュ 長財布-



超熱 Christian ヴォヤ Dior 楽天市場】【10%OFF】 ディオール 長財布 ...



Christian Dior - ⭐️ 極美品 ディオール ロゴ ラウンドファスナー 長 ...



新品 美品 Dior ディオール たない パテント 長財布 Christian ...

.*・゜フォロー\u0026コメントで10%OFF(∩´∀`∩).゜・*.即購入歓迎です♪⚠プロフィール必読でお願い致します(。ᵕᴗᵕ。)(セール情報あり)出品時29999円※鑑定済み※⭐ブランドChristianDiorクリスチャンディオール⭐モデル・ラインレディディオールカナージュLadyDior⭐型番、シリアルナンバー12-LU-0140⭐特徴Diorのロゴチャームは使用感無く綺麗です♪おそらく外されて使われていたと思われます。メンズレディースゴールド金具ロングウォレット⭐ブランド発祥国フランス⭐サイズ(約)タテ10.5cmヨコ19cmマチ3cm⭐状態※リフレッシュクリーニング済み目立つような大きい傷や、汚れは無く大変美品です(❁´ω`❁)そのままご使用頂けます♪外側：極美品内側：極美品小銭入れ：汚れ無し⭐カラーダークブラウン焦げ茶(黒にとても近い)⭐素材パテント×レザー⭐収納小銭入れ×1札入れ×3カード入れ×12多目的収納×3⭐開閉仕様ラウンドファスナーアラウンドジップ⭐付属品汎用不織布袋⭐購入先日本流通自主管理協会(AACD)加盟のブランドリユース店の正規中古品ですので安心してご購入くださいませ(*’ω’*)⭐配送各種専用箱またはリサイクル包装にて即日発送致します。⭐日時指定〇(有料)⭐タイトル、説明にない保存袋、撮影小物類は付きません。尚、取引連絡が1度も出来ない方、到着後の受取評価の出来ない方が大変多いです。そういった方のご購入はご遠慮頂いておりますのでご了承くださいませ(。ᵕᴗᵕ。)検索ワード素材...エナメル財布形...長財布カラー...ブラウン