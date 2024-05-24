KBF ジャケットコート

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商品詳細
KBFのコートです。グレーとピンクがかったベージュのチェック模様です。中はキルティングになっていてあたたかそうです。タグ付き未使用品になります。身幅58センチ肩幅54センチ袖丈50センチ着丈70センチ即購入大歓迎です！
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