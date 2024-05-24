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KBF ジャケットコート
商品番号 F66182221266
商品名

KBF ジャケットコート
ブランド名 ケービーエフ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KBFのコートです。グレーとピンクがかったベージュのチェック模様です。中はキルティングになっていてあたたかそうです。タグ付き未使用品になります。身幅58センチ肩幅54センチ袖丈50センチ着丈70センチ即購入大歓迎です！
http://narcologia.ru/goods/approximate438220.html
http://narcologia.ru/goods/providence293394.html
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