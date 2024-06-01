【半額以上OFF！新品未使用1点】DHOLIC バックルストラップ編み込みバッグ

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DHOLICバックルストラップ編み込みバッグ・p414066【ディテールカットカラー名(横並び)】4)Burgundyサイズ：M★年末年始休暇のため、こちらの商品は2023年1月15日より順次発送となります。新品未使用1点限定、値下げ不可、即購入OK。参考定価：46387円。ご覧頂きありがとうございます。※安心コロナ防止のため、しっかり発送箱をアルコール消毒してから発送させていただきます。●その他、注意事項：※迅速に発送対応致します、午後3時までご購入の場合当日発送します。それ以外は翌日発送致します。ただし、毎週1日の不定期休止がある時に翌日あるいは翌々日の発送になります。※ご購入及び落札から2時間以内にご連絡、コンビニ払いの場合は6時間以内お支払いをお願いいたします。発送後到着日当日に受け取り評価をお願いいたします。※検品と撮影および緩衝材足しのため箱を開封場合があります。外箱と包装材に多少傷や汚れ、折れきちんと包装、運送しますが万が一商品に多少スレ傷などありますが、新品未使用であるということをご理解の上にご購入ください。※ほかのサイト先販売した場合は取引をキャンセルの場合をご了承下さい。大幅の割引の新品未使用ですが初期不良等には対応しかねることにご留意ご了承ご検討ください、すり替えの事前防止の為購入後の返品返金はできませんのでご理解の上ご購入ください。※在庫処分品（訳あり品ではありません）のため、赤字覚悟で出品しています。領収書発行していません，購入後のクレーム・キャンセル等は一切お受け出来ません。レシートがありませんのでメーカー保証できません。ご理解いただける方ご検討ください。なお、完璧な物を求める神経質の方はご遠慮ください。