新品 タグ付き エルメス スカーフ2023年 春夏コレクション カレ60cm ...

銀座エルメスで購入したエルメススカーフ新品タグ付きです。今年の6月に購入しました。同じものを8月に頂いたので自分で購入したものを出品致します。2023年春夏コレクションカレ60ジグザグのサングルレインボードット55,000円シルク78%.アセテート22%ルロタージュ仕上げカラー···オレンジ9995



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