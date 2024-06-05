REN レン☆試し入れのみ◇メディスンポシェットベビーバッファロー ...

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◎当方の出品画像、説明文をそのまま掲載・販売している詐欺サイトにご注意ください。全く無関係です！◎◆商品詳細15,400円で購入し、タグは取りましたが、試し入れのみです。生後六ヶ月以内の水牛が持つ素材の魅力を、あまさず引き出すことに技と心を注いだナチュラルレザーです。水牛特有のしっかり個体差のあるシボ、荒々しさを備えている反面、きめ細かい肌目は、上品な手触り。本来はデリケートな手袋などに使われることも多い革ですが、私たちはあえてさまざまな製品にのせることにも面白みを感じています。外寸法幅155mm×高さ220mm×マチ45mmショルダー全長x1320mm製品重量約65g収納機能メインスペースx1品番1-55-16231素材牛革◆その他未使用ですが、素人保管になりますので、お店で売っている状態のものをお求めの方はお取引をお控えください。また細かいことを気になさる方、神経質な方のお取引はお控え下さい。#analogico#herz#organ#sonor#cokia#tidewayカラー···ブラック素材···牛革(本革)カラー···ブラック