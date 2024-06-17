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K24 K18 馬蹄　ネックレス
商品番号 B15090276206
商品名

K24 K18 馬蹄　ネックレス
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 13,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

純奈チェーン部分はK18、馬蹄部分はK24ショップチャンネルで購入箱に入れて発送しますが、箱なしはお値引き致します。プロフを確認のうえ、ご購入お願いします。
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