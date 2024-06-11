アバハウス　ショルダーバッグ

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商品詳細
3、4年前にデパートで購入しました。ラメが綺麗なシルバー色。外ポケット二つ、中チャック付きポケット1、他ポケット2持って出かける機会がありませんでした。横30センチ、縦22センチ、マチ11センチ
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