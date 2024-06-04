新品未使用 CHANEL シャネル ノベルティ バッグ

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化粧品購入時に正规品ノベルティで頂き、新品未使用自宅保管していました。差し替え防止の為、配送後の御返品、御返金は、致しかねますので、何卒ご了承下さいませ。他サイトでも出品しております。突然削除する事もございますので、コメント有無に関わらず、早い者勝ちでお願い致します。また、新品未使用ではありますが、自宅保管である事をご了承くださいませ。神経質な方のご購入はお控えくださいませ。返品はお断りしております。