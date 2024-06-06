agnes.b アニエスベー　アンジェル　ショルダーバッグ　カメラバッグ

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■ブランド■Agnes.b■種類■ショルダーバッグカメラバッグ本革 オールレザーangele■カラー■ブラック■サイズ■（単位cm）約高さ17幅25マチ8.5ショルダー長さ134内ポケット×2外ポケット×2■状態■気になる汚れや目立った汚れはないかと思います。ペットいません、喫煙者いません【注意点】全体的に撮影しておりますが、気になる部分などございましたらお気軽にコメント下さい♪親切丁寧で気持ちのいい対応を心がけております✨ご購入後は迅速に対応、発送致します※ご使用のモニターなどにより写真と実際の色目が若干異なる場合がございますのでご了承下さい。※状態は主観になります。used品、新品等の場合でも保管品のため完璧を求める方はご遠慮下さいませm(__)mプロフィールお読みくださいカラー···ブラック