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MARC JACOBSショルダーバッグ
商品番号 D40959056109
商品名

MARC JACOBSショルダーバッグ
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 2,093 円
在庫状況 あり

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商品詳細

しっかりとした作りのMARCJACOBSのレザーバッグです。ポケットがたくさんありますので、カギやスマホなど小分けに出来ますよ♪内側にファスナーポケット１つオープン１つ外側、サイドに２つ(サイドはさらにオープンも付いてます)フロントかぶせタイプ２つフロント上部ファスナー付き２つ裏地の模様も素敵ですよ♪大きさは横約41センチ、縱約36センチです。保存袋はありますが、黄ばみ、シミ、毛羽立ちがあります。ご不要であれば、こちらで処分します。
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