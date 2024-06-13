【新品未使用】LONGCHAMP ル プリアージュハンドバッグ Mサイズ

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【新品未使用】LONGCHAMPルプリアージュハンドバッグMサイズロンシャン誕生７０周年記念モデルの特別限定のルプリアージュのバッグTHELONGCHAMPSTORYミニマルなシルエットながら、ドキュメントやノートパソコンをすっきりと収納できるトートバッグは、理想のパートナーになってくれるでしょう。持ち手が長めなので、肩から掛けて楽に持つことができます。開閉部にはファスナー付きで、持ち物を安全にキープしてくれます。メーカー型番:L2605619645素材ナイロン本革寸法上横36-下横28xタテ26.5※若干の1cm〜3cm多少の誤差はご容赦ください。本体内側をコーティングしたポリアミドキャンバス外側開閉:ファスナーとスナップボタン付き内側オープンポケット:1MadeinFranceフランスパリの正規品取扱店にて購入海外製の場合は国内版に比べて、仕上げ・縫製・素材などが異なる場合がございます。ご承知おき下さい。カラー···パープルカラー···パープルカラー···パープルカラー···パープルカラー···パープルカラー···パープルカラー···パープルカラー···パープルカラー···パープルカラー···パープルカラー···パープル